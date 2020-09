Fux fica desapontado com indicação de desembargador para STF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, manifestou desapontamento pela indicação do desembargador Kassio Nunes para a vaga de Celso de Mello na corte.

Ele ficou insatisfeito com o perfil do indicado e voltou a insistir na necessidade de uma nomeação mais técnica, de um juiz de carreira. Fux tem demonstrado que gostaria que a escolha recaísse sobre um dos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça). O nome da preferência dele é Luis Salomão.

Fux acha que o Supremo será desprestigiado caso, neste momento, o presidente não indique um juiz com currículo mais encorpado para a vaga que será aberta no dia 13 de outubro, com a aposentadoria de Celso de Mello.​

Ele já manifestou sua contrariedade a interlocutores de Bolsonaro. Teria recebido o recado de que a decisão pelo nome de Kassio Nunes ainda não estaria sacramentada. Assessores do presidente acreditam, no entanto, que a escolha já está feita e dificilmente será revertida.

Kassio Nunes fez carreira na advocacia. Em 2011, foi indicado em listra tríplice da OAB para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff. Ele hoje é vice presidente do TRF-1.

Na terça (29), Bolsonaro foi à casa do ministro Gilmar Mendes, do STF, com Kassio Nunes, e disse que o desembargador será o indicado para a vaga. Do encontro participaram também o ministro Dias Toffoli e o ministro das Comunicações, Fabio Faria.

A escolha surpreendeu os magistrados: Nunes era candidato a uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que será aberta com a saída do ministro Napoleão Nunes Maia, que se aposenta em dezembro.​

O próprio desembargador se surpreendeu de ser o escolhido. Segundo relatos, ele ficou perplexo quando Bolsonaro disse: "Vai ser você".

A possível indicação teve aceitação imediata entre magistrados do STF e também nos meios políticos, em especial no Centrão, que apoia Bolsonaro.