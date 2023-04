Furtos de cabos e ocupações de sem-teto devem ser alvos de CPIs na Câmara de SP

Um dos principais concorrentes do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na disputa eleitoral de 2024 deverá ser o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), líder de um desses movimentos, o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto). Holiday é filiado ao Republicanos, que faz parte da base de apoio do emedebista.

O requerimento de CPI de Fernando Holiday (Republicanos) diz que as ocupações por movimentos sociais colocam em risco os imóveis (públicos ou privados) e as pessoas que neles moram.

A Câmara pode ter até cinco CPIs funcionando simultaneamente, e no momento tem apenas uma. No entanto, os vereadores não devem definir as outras quatro imediatamente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de São Paulo deve votar nas próximas semanas a instalação de novas CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito). Segundo apurou o Painel, as três que hoje têm mais chances de serem instaladas são as que têm como alvos furtos de fios e cabos, ocupações de propriedades públicas e privadas em São Paulo e maus-tratos contra animais.

