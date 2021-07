'Fundamental é a confirmação da existência de achacamento de propina', diz Randolfe

Dominguetti afirma ter se reunido com o ex-responsável pela área de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, e o coronel Marcelo Blanco para negociar a venda de vacinas da Astrazeneca em nome da empresa Davati.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, afirmou que o fundamental "é a confirmação por parte do depoente da existência de achacamento de propina no valor de um dólar".

