Freixo quer que MPF investigue viagem de Eduardo Bolsonaro e família a Dubai

Heloísa fez série de posts para defender as críticas que o marido recebeu por ter viajado com a família.

Segundo o parlamentar, um site turístico de Dubai oferece a sessão fotográfica, "com direito a trajes e maquiagem" por cerca de R$ 995. "É inaceitável que num momento que milhares de brasileiros tenham que lidar com a fome, o filho do Presidente da República deboche do povo ao aparecer vestido de xeque. Em outras palavras, o filho do Presidente Jair Bolsonaro 'brinca de ser xeque', enquanto os brasileiros precisam 'pegar resto de comida' para se alimentar", diz Freixo na ação.

No documento, o parlamentar cita fotografia que circula nas redes sociais em que Eduardo aparece ao lado da esposa, Heloísa, e da filha do casal, Geórgia, trajando vestimentas tradicionais. Na imagem, Eduardo aparece vestido de "xeque", enquanto Heloísa e a filha usam vestidos e acessórios na cabeça.

Freixo protocolou representação nesta segunda-feira (18). Ele pede que seja investigado os custos da delegação brasileira no evento Expo Dubai 2020, "especialmente a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro e da sua família".

