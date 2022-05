França e Ramuth abrem sabatinas Folha/UOL com pré-candidatos ao Governo de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) será o primeiro pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes a participar das sabatinas promovidas pela Folha e pelo UOL.

O evento com o político ocorrerá nesta segunda-feira (2), às 10h, e será transmitido nos sites dos dois veículos. Também na segunda, às 16h, a conversa será com Felício Ramuth (PSD), ex-prefeito de São José dos Campos.

As sabatinas serão ao vivo, e cada candidato terá direito a 60 minutos de fala.

Também estão confirmadas as participações nesta semana dos pré-candidatos ao governo paulista Abraham Weintraub (PMB), Elvis Cézar (PDT), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo), Altino de Melo (PSTU), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad lidera a corrida para o governo do estado, segundo a última pesquisa do Datafolha. O petista tem 29%, França tem 20%, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, 10%, e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), 6%.

Abaixo, vêm o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD) e o deputado federal Vinicius Poit (Novo) com 2%, empatados no limite da margem de erro da pesquisa, e o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB) e o metroviário Altino Junior (PSTU), com 1%.

Brancos, nulos ou nenhum somam 23%, e 7% dizem não saber em quem vão votar.

Além das sabatinas com os pré-candidatos ao Governo de São Paulo, ocorrerão conversas com pré-candidatos aos governos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará.

A Folha e o UOL já realizaram a primeira série de sabatinas com presidenciáveis. Ainda estão previstos debates com candidatos à Vice-Presidência e ao Senado e sabatinas presenciais no segundo turno.

Os debates serão transmitidos pela internet, nos sites da Folha e do UOL, e terão duração de uma hora e meia, sem intervalo. Cada candidato terá um banco de tempo, como proposto pelos organizadores. O modelo recebeu elogios nos debates das eleições de 2018 e 2020.

Nesse tipo de formato, tradicional na França, cada participante começa com um saldo de minutos para falar, que vai sendo descontado ao longo do programa até chegar a zero --como em jogos oficiais de xadrez, por exemplo.

Os debates presidenciais ocorrerão às 10h do dia 22 de setembro e, em caso de segundo turno, no dia 13 de outubro, também às 10h. Já o debate com os candidatos à Vice-Presidência será no dia 29 de setembro.

CONFIRA AS DATAS DAS SABATINAS E DOS DEBATES

Sabatinas presidenciais​

2º turno - de 10 a 14/10

Debates presidenciais

2º turno - 13/10, às 10h

Debate com candidatos à Vice-Presidência

1º turno - 29/9, às 10h

Debate com candidatos ao Senado

1º turno - 27/9, às 10h

Sabatinas com pré-candidatos ao Governo de SP

Márcio França (PSB) - 2/5 - 10h

Felício Ramuth (PSD) - 2/5 - 16h

Abraham Weintraub (PMB) - 3/5 - 10h

Elvis Cézar (PDT) - 3/5 - 16h

Rodrigo Garcia (PSDB) - 4/5 - 10h

Vinicius Poit (Novo) - 4/5 - 16h

Altino Junior (PSTU) - 5/5 - 10h

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 6/5 - 10h

Fernando Haddad (PT) - 6/5 - 16h

2º turno - de 17 a 21/10

Sabatinas confirmadas em MG

Lorene Figueiredo (PSOL) - 9/5 - 10h

Miguel Corrêa (PDT) - 11/5 - 10h

Alexandre Kalil (PSD) - 12/5 - 10h

Carlos Viana (PL) - 13/5 - 10h

Romeu Zema (Novo) não aceitou o convite

Sabatinas confirmadas no RJ

Felipe Santa Cruz (PSD) - 16/5 - 10h

Rodrigo Neves (PDT) 18/5 - 10h

Antonhy Garotinho (União Brasil) - 18/5 - 16h

Marcelo Freixo (PSB) - 20/5 - 10h

*Cláudio Castro (PL) ainda não respondeu ao convite

Demais sabatinas

Semana de 23/5 - BA

Semana de 30/5 - PR

Semana de 06/6 - RS

Semana de 13/6 - PE

Semana de 20/6 - CE

Debates com candidatos ao Governo de SP

1º turno - 19/9, às 10h

2º turno - 20/10, às 10h ​