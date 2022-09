França e Pontes faltam a debates de candidatos ao Senado em SP

Na sequência aparecem Janaína Paschoal (PRTB) com 5%, Aldo Rebelo (PDT) tem 3%, Edson Aparecido (MDB), 3%, Vivian Mendes (UP), 3%, Antônio Carlos (PCO), 2%, Professor Tito Bellini (PCB), 1%, Ricardo Mellão (Novo),1%, e Dr. Azkoul (DC), 1%.

França e Pontes lideram as pesquisas de acordo com o último Datafolha, divulgado na quinta-feira (22). O socialista tem 31% das intenções de voto, enquanto o astronauta marca 19%.

No encontro marcado na sexta-feira (23) no Largo de São Francisco, França mandou o suplente, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Pontes, nem isso. Um terceiro, promovido pela Conectv em Barueri acabou cancelado após os dois negarem a participação.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Márcio França (PSB) e Marcos Pontes (PL) não participaram de nenhum dos três debates feitos até o momento entre os candidatos ao Senado no estado. Ambos desmarcaram na véspera a participação no organizado neste domingo (25) pela EPTV, filiada da Globo em Campinas.

