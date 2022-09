França diz que vinculação a Lula dará impulso e que subida de Marcos Pontes não assusta

Na sequência aparecem Janaina Paschoal (PRTB), com 7%, Aldo Rebelo (PDT) com 4%, Edson Aparecido (MDB), 3%, Antônio Carlos (PCO), 3%, Professor Tito Bellini (PCB), 2%, Vivian Mendes (UP) 2%, Ricardo Mellão (Novo), 1%, e Dr. Azkoul (DC), 1%.

Pesquisa Datafolha de 1º de setembro mostrou o ex-governador na liderança, com 30% das intenções de voto. Em segundo lugar está Pontes, com 13%.

