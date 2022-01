Foto de Lula e Janja no Ceará foi a imagem política mais comentada de 2021, diz consultoria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A imagem em que o ex-presidente Lula (PT) aparece ao lado de sua noiva, a socióloga Rosangela da Silva, a Janja, durante viagem do casal ao Ceará foi a fotografia política mais comentada de 2021, afirma relatório da consultoria Quaest. Clicada pelo fotógrafo Ricardo Stuckert em agosto do ano passado, a foto traz Janja sendo abraçada pelo petista, que na ocasião usava sunga e tinha parte de suas pernas expostas. A publicação, segundo a Quaest, foi vista por aproximadamente 65 milhões de pessoas —somando Twitter, Instagram e Facebook— e angariou 4,6 milhões de menções espontâneas, 19 milhões de curtidas e 7 milhões de compartilhamentos. "Não foi a história de amor que chamou atenção das pessoas, mas o estado físico do ex-presidente. A maior parte dos temas comentados envolvia 'sua coxa', sua 'força física' e seu 'bom momento de saúde’", diz a consultoria. O levantamento ainda compara a repercussão da foto postada por Janja a uma fotografia do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama abraçando a ex-primeira-dama Michelle Obama, em 2012. A publicação foi compartilhada no Twitter mais de 785 mil vezes, figurando como a mensagem mais popular na história da rede social até então. Na ocasião, a foto de Obama recebeu mais de 550 mil compartilhamentos e 3,9 milhões de curtidas no Facebook. "A foto de Lula e Janja supera todos esses números", diz a Quaest.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.