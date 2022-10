Foto antiga é usada para mostrar falso apoio de Doria a Tarcísio

O ex-governador anunciou no último dia 19 a desfiliação do PSDB após 22 anos. "Encerro minha trajetória partidária de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições", escreveu o empresário em nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está circulando nas redes sociais uma foto antiga de João Doria ao lado do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) com a informação equivocada de que o ex-governador de São Paulo estaria o apoiando nas eleições de 2022.

