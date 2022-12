Forças Armadas não foram feitas para fazer política, diz Lula; Múcio defende transição tradicional

Múcio disse ainda que conversa sempre com o presidente Jair Bolsonaro. "Quando ele perdeu as eleições, eu fui lá cumprimentá-lo. Não há o menor problema. Democracia, a gente tem que respeitar os contrários, não precisa ser inimigo. Pode ser adversário. Eles sabem em quem eu votei."

"Devo conversar com o ministro da Defesa, quer dizer, solicitei para conversar segunda-feira. Tem uma transição facílima, é quem está com quem vai. É como se fosse uma passagem de comando", complementou. "Tem que ser uma coisa que, quanto mais pacífica, mais fácil para quem está saindo e mais fácil para quem está chegando."

"Vamos conversar para que tudo seja tranquilo, como se fosse uma passagem de comando, uma mudança de guarda. Tem que apaziguar. Esse é o papel principal, a harmonia entre as Forças", disse Múcio ao deixar o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do governo de transição.

Depois do anúncio, o futuro ministro da Defesa falou em apaziguamento, e defendeu que a transição nas Forças Armadas ocorra da forma mais tradicional possível e sem invenção, com objetivo de apaziguar o país.

Ex-ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Múcio é visto com bons olhos tanto por bolsonaristas, quanto por integrantes das Forças Armadas e aliados de Lula.

Lula disse ainda que Múcio "dará conta do recado". "E tenho certeza que as Forças Armadas irão cumprir aquilo que é a missão principal deles: cuidar da segurança desse país".

"As Forças Armadas não foram feitas para fazer política. Não foi feita para ter candidato. Quem quiser ter candidato, se aposente e seja candidato", continuou. "Mas as pessoas da ativa das Forças Armadas têm uma missão nobre que é cuidar da segurança de 215 milhões de brasileiros, de cuidar das nossas fronteiras, e de cuidar, eu diria, da nossa soberania."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.