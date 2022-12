Fora do ministério, PSB-PE espera ser contemplado com Dnocs ou Codevasf

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ala pernambucana do PSB, de fora do ministério do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), espera ser contemplada no segundo escalão com um órgão de atuação regional que tenha grande capacidade de entregar obras, como o Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) ou a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

O partido se reuniu e acordou que, após ter reduzido a bancada na Câmara à quase metade, com 14 deputados, a prioridade seria dar visibilidade a Márcio França, escolhido agora por Lula para chefiar o Ministério dos Portos e Aeroportos.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, filiado ao partido, acabou escalado após empresários recusarem o convite para assumir o Ministério da Indústria e Comércio.

Com isso, o diretório de Pernambuco que historicamente tem forte peso no PSB e tem sido a ala mais próxima do PT, acabou ficando de fora. Pela relação com o petista, houve a sinalização de agraciar os pernambucanos com órgãos importantes do segundo escalão.

A princípio, o nome escalado para a missão seria o do governador Paulo Câmara, mas o martelo só será batido caso haja de fato o convite.