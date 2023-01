Folha publica reportagem a partir de documentos públicos, em parceria com o Google

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha publica a partir deste domingo (29) reportagens produzidas tendo como base documentos públicos compilados pelo jornal e disponibilizados na ferramenta Pinpoint. A publicação desses arquivos ocorre em parceria com o Google.

Serão quatro coleções de documentos.

A primeira, com 161 documentos, está disponível para consulta na ferramenta que possibilita explorar e analisar grandes volumes de informação. São arquivos relacionados a dois convênios firmados entre entidades sem fins lucrativos, consórcios de municípios e o Ministério da Cidadania na gestão Jair Bolsonaro.

Outras três coleções serão disponibilizadas pela Folha nos próximos meses. No total, serão mais de 1.200 documentos.

A partir dessa base de arquivos, jornalistas da Folha produziram a reportagem "Famílias pobres são enganadas e pagam para receber cisternas sob Bolsonaro", também publicada neste domingo.

O Pinpoint é uma ferramenta do Google que possibilita analisar milhares de documentos de forma ágil em decorrência dos filtros que organizam em listas todos os nomes de pessoas, organizações e locais encontrados nos PDFs.

O sistema também permite converter arquivos de áudio em texto. Os documentos com as transcrições são editáveis e incluem as marcações do tempo em cada uma das falas.

Outros veículos, como a revista Piauí e o jornal The Washington Post, também disponibilizaram coleções com documentos de interesse público no Pinpoint.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) foi a primeira organização brasileira a publicar conjuntos de documentos na ferramenta.

A publicação mais recente foi da Fiquem Sabendo, agência de dados independente, que disponibilizou as notas fiscais de gastos do cartão corporativo de Jair Bolsonaro.