Folha e UOL iniciam sabatinas com pré-candidatos em MG; Zema recusa convite

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo e o UOL iniciam nesta segunda-feira (9) uma série de sabatinas com pré-candidatos ao governo de Minas Gerais na eleição deste ano. O estado tem o segundo maior colégio eleitoral do país, com 15,8 milhões de pessoas aptas ao voto. O primeiro é São Paulo, com 33,5 milhões.

A primeira pré-candidata ao governo de Minas a participar é a professora Lorene Figueiredo (PSOL). A sabatina com a pré-candidata começa às 10h com transmissão pela internet nos sites da Folha e do UOL. A duração é de 60 minutos.

Os próximos pré-candidatos no estado a participarem das sabatinas são o ex-deputado federal Miguel Corrêa (PDT), na quarta-feira (11); o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), na quinta-feira (12); e o senador Carlos Viana (PL), na sexta-feira (13).

O governador do estado, Romeu Zema (Novo), foi convidado mas não quis participar.

As sabatinas da Folha e UOL tiveram início em abril com os pré-candidatos à presidência. Foram ouvidos Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Vera Lúcia (PSTU), Luiz Felipe d'Avila (Novo), João Doria (PSDB).

A sabatina com André Janones (Avante) estava prevista para o dia 29 daquele mês, mas foi cancelada a pedido do pré-candidato.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram convidados, mas não quiseram participar.

Na semana passada, foram realizadas as sabatinas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. Foram ouvidos Márcio França (PSB), Felício Ramuth (PSD), Abraham Weintraub (PMB), Elvis Cezar (PDT), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gabriel Colombo (PCB), Altino Junior (PSTU), e Fernando Haddad (PT).

Depois de Minas Gerais, as sabatinas serão realizadas com pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará.

Além das sabatinas, a Folha e o UOL também promoverão ao longo do ano debates entre os presidenciáveis. Serão convidados os quatro candidatos mais bem colocados na última pesquisa Datafolha divulgada até 31 de agosto deste ano.

Caso um dos convidados opte por não participar do debate do primeiro turno, a organização convidará o quinto candidato mais bem colocado no levantamento, e assim por diante.

Os debates serão também transmitidos pela internet, nos sites da Folha e do UOL, e terão duração de uma hora e meia, sem intervalo. Cada candidato terá um banco de tempo, como proposto pelos organizadores.

O modelo recebeu elogios nos debates das eleições de 2018 e 2020. Nesse tipo de formato, tradicional na França, cada participante começa com um saldo de minutos para falar, que vai sendo descontado ao longo do programa até chegar a zero —como em jogos oficiais de xadrez, por exemplo.

Os debates presidenciais ocorrerão às 10h do dia 22 de setembro e, em caso de segundo turno, no dia 13 de outubro, também às 10h. Já o debate com os candidatos à Vice-Presidência será no dia 29 de setembro.

Sabatinas confirmadas em MG

9.mai, 10h

Lorene Figueiredo (PSOL)

11.mai, 10h

Miguel Corrêa (PDT)

12.mai, 10h

Alexandre Kalil (PSD)

13.mai, 10h

Carlos Viana (PL)

Romeu Zema (Novo) não aceitou o convite

Sabatinas confirmadas no RJ

16.mai

10h - Felipe Santa Cruz (PSD) - 16/5 - 10h

18.mai

10h - Rodrigo Neves (PDT)

16h - Anthony Garotinho (União Brasil)

20.mai

10h - Marcelo Freixo (PSB)

Cláudio Castro (PL) ainda não respondeu ao convite

Demais sabatinas

Semana de 23/5 - BA

Semana de 30/5 - PR

Semana de 06/6 - RS

Semana de 13/6 - PE

Semana de 20/6 - CE

Debates com candidatos ao Governo de SP

1º turno - 19/9, às 10h

2º turno - 20/10, às 10h