Flávio Dino cobra explicações da PRF sobre tiro em criança de 3 anos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, cobrou explicações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre o tiro que atingiu a cabeça da menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, na noite desta quinta-feira (7). A família acusa agentes da PRF de serem os autores dos disparos contra o carro que levava a criança.

"Solicitei esclarecimentos e providências à PRF no estado do Rio. Também determinei a aceleração da revisão da doutrina policial e manuais de procedimento na PRF, como já havia determinado quando da demissão dos policiais do caso Genivaldo, em Sergipe", afirmou Dino em sua rede social.

A PRF informou que os três agentes envolvidos no caso foram afastados das funções operacionais preventivamente, para investigar as circunstâncias do caso e para atendimento e avaliação psicológica.