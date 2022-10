Flávio Bolsonaro divulga vídeo de pastora que reedita acusação contra Lula sobre aborto

A fala de Bolsonaro contradiz a pregação atual do presidente, que afirma ser radicalmente contra o aborto, tentando usar o tema para atacar Lula (PT). A declaração foi regatada nas redes sociais em meio a guerra religiosa entre as campanhas dos candidatos à Presidência.

A líder evangélica Thalita Pereira, que tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram, recupera peças de campanha disseminadas por Fernando Collor de Mello em 1989 com a acusação contra Lula.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), compartilhou o vídeo de uma pastora que acusa sem provas o ex-presidente Lula (PT) de pagar sua "própria mulher para matar seu próprio filho". O conteúdo foi enviado para os mais de 114 mil inscritos em sua lista transmissão do Telegram.

