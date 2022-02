Flávio Bolsonaro acusa Randolfe de macular a honra de Aras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou Randolfe Rodrigues (Rede-AP) de "macular a honra e a imagem" do procurador-geral da República, Augusto Aras. A imputação consta na representação protocolada nesta terça-feira (22) no Conselho de Ética do Senado.

A peça se baseia em uma entrevista dada por Randolfe, vice-presidente da extinta CPI da Pandemia, ao canal CNN Brasil em 16 de fevereiro.

Nela, o senador afirma que Aras permanece "embromando" e servindo ao presidente Jair Bolsonaro ao não dar prosseguimento às denúncias feitas pelo colegiado.

"Conforme é possível verificar do teor vídeo 1, várias imputações falsas e ameaças foram proferidas pelo Representado ao Procurador-Geral da República, acusando-o de mentiroso, parcial e omisso em suas atribuições funcionais e, de forma caluniosa, atribuindo-lhe a prática do delito de prevaricação", aponta Flávio na representação.

Na última quinta-feira (17), Flávio já havia anunciado que representaria contra Randolfe.

Na ocasião, o ex-integrante da cúpula da CPI da Covid havia afirmado que já há três representações contra o filho do presidente no Conselho de Ética.

"Antes de ser analisada a representação em relação a mim por exigir que o Ministério Público cumpra seu papel e puna os responsáveis pelo morticínio em decorrência da Covid no país, eu espero que o Conselho de Ética julgue as representações por corrupção contra este membro do clã Bolsonaro", rebateu.