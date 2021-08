Flamengo empata em 1 a 1 com o Ceará e dorme no G-4 do Brasileiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo conquistou na tarde deste domingo (22) um ponto valioso como visitante. Contra o Ceará, no Castelão, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho arrancou empate em 1 a 1, gols de Vina e Vitinho, e dormirá no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Com os mesmos 28 pontos do Bragantino, o rubro-negro torce para que os paulistas sejam derrotados pelo América-MG, nesta segunda (23), para que siga entre o quatro melhores da competição mais importante do país.

No próximo sábado (28), o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão e encara o Santos na Vila Belmiro. O Ceará, por sua vez, encara o América-MG, em Belo Horizonte, no dia seguinte.

CEARÁ

Richard, Messias, William Oliveira (Pedro Naressi), Bruno Pacheco e Fernando Sobral; Luiz Otávio, Fabinho, Vina (Mendoza); Lima (Jorginho), Rick (Erick) e Cléber (Jael). T.: Guto Ferreira

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira (Rodinei) e Filipe Luís; Diego Ribas (Max), João Gomes e Everton Ribeiro (Gustavo Henrique); Vitinho, Gabigol (Pedro) e Michael (Lázaro). T.: Renato Gaúcho

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Motivo: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 22 de agosto de 2021, às 16h

Arbitragem: Leandro Vuaden (RS) Assistentes: Jorge Bernardi (RS) e Jorge Calza (RS)

VAR: Daniel Bins (RS)

Cartões amarelos: João Gomes, Diego Ribas (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Vina, para o Ceará, aos 31 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 6 da segunda etapa, para o Flamengo