Filhos homenageiam David Miranda; ex-deputado será velado hoje no Rio

Político passou nove meses na UTI, após ser internado com uma inflamação no sistema gastrointestinal.

David será velado hoje, no dia em que completaria 38 anos. Velório acontecerá na Câmara Municipal do Rio às 14h e será aberto ao público.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os filhos do ex-deputado federal David Miranda, que morreu nesta terça-feira (9), publicaram homenagens ao pai nas redes sociais. O corpo será velado na Câmara do Rio nesta quarta-feira (10), dia em que ele completaria 38 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.