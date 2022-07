Filho do governador Ronaldo Caiado morre em Goiás

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo Caiado Filho, filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), morreu na manhã deste domingo (3). A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

O governador recebeu a notícia pela manhã quando participava de uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, a cerca de 25 quilômetros da capital Goiânia, onde participava das festividades desde às 5h30.

Ronaldo Filho tinha 40 anos e era o segundo filho do primeiro casamento do governador com Thelma Gomes.

O velório será realizado a partir das 16h, deste domingo (3), no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia.

A assessoria de imprensa do governo estadual divulgou uma nota lamentando a morte do filho do governador.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor", afirma nota divulgada pela assessoria do governador.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), lamentou a morte de Ronaldo Filho pelas redes sociais.

"Poucas notícias podem ser tão tristes quanto a do falecimento de uma pessoa jovem, que tinha uma larga e enriquecedora trajetória pela frente. Eu e minha esposa, Thelma Cruz, somos amigos da família e estaremos sempre ao lado de todos. Nos unimos em oração por Ronaldo Filho e pedimos para que todos os milhares de goianas e goianos façam o mesmo", escreveu.

O senador Kajuru também se manifestou pela internet. "Estou muito abalado! Eu o adorava, nossos almoços em São Paulo na época de Band e SBT. Ronaldo Filho certamente no colo de Deus". Outros políticos também se manifestaram pelas redes: