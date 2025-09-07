Filho de Zambelli é tietado na Paulista e fala em disputar eleição a vereador





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Zambelli, 17, está desde cedo na avenida Paulista para defender sua mãe, à espera do ato bolsonarista de 7 de Setembro.

Filho da deputada Carla Zambelli (PL-SP), ele pretende seguir os passos políticos dela. À reportagem diz que quer concorrer a vereador em 2028. O PL seria um partido possível para o adolescente.

Carla Zambelli foi condenada e teve o mandato cassado por desinformação eleitoral no pleito de 2022. Fugiu para a Itália, onde foi presa em julho.

João conta que sua comunicação com a mãe hoje é por meio de cartas. Diz-se preocupado com as condições de saúde dela. "Ela já teve tumor no cérebro. Então, realmente, as condições físicas dela são muito ruins. Na última audiência, ela caiu, desmaiou, de cabeça no chão."

Há cartazes pedindo em inglês liberdade para a parlamentar ("freedom for Zambelli"), assim como muitas bandeiras americanas na via, que desta vez superam as de Israel -um hit em protestos passados.

Outro cartaz, este em desagravo ao autoexilado deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pede "fé em Deus" e agradece o presidente dos EUA, Donald Trump, que taxou produtos brasileiros em 50% após falar numa "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): "Thank you very much, Trump".