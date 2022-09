FHC pede voto em defesa das instituições, em recado velado contra Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou nota nesta quinta-feira (22) pedindo voto em favor de candidatos que defendam as instituições, a ciência e a diversidade, em recado velado contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

"Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional", afirma FHC.

O ex-presidente não recomenda o voto em nenhum candidato e não cita Bolsonaro nominalmente. Ele vem sendo cortejado há alguns dias pela campanha de Lula para que manifeste seu apoio já no primeiro turno, dentro da proposta de formar uma frente ampla contra o atual presidente.

FHC, no entanto, tem dificuldade de fazer esse gesto no primeiro turno, pelo fato de o seu partido estar aliado à chapa de Simone Tebet (MDB), tendo indicado a vice, Mara Gabrilli.

Nesta semana, diversas figuras públicas do entorno do ex-presidente já anunciaram voto em Lula, como o diretor-geral da fundação que leva seu nome, Sergio Fausto, os ex-ministros da Justiça José Carlos Dias e Miguel Reale Jr. e o ex-secretário de Direitos Humanos José Gregori.