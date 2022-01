Fenômeno das redes, Janones lança candidatura a presidente e diz ser 'terceira via viável'

Janones também já conversou com o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) e recebeu acenos de interlocutores de Lula. Mas diz que sua candidatura presidencial é irreversível. "Sou a terceira via viável", diz ele.

Ele afirma que sua campanha terá como centro a área social, com a defesa de um programa de renda mínima, nos moldes do popularizado pelo vereador Eduardo Suplicy (PT). Ambos, inclusive, devem conversar em breve.

