Federação entre União Brasil e MDB não deve acontecer, diz dirigente da nova sigla

Ele elogia a capacidade de gestão de Doria e diz que ele faz uma boa administração em São Paulo, com avaliações favoráveis em todos os setores, como Saúde e Educação. "Ele delega as pastas, sabe tocar a máquina, é fora de série", afirma. No entanto, afirma, o reconhecimento popular não é proporcional devido a dificuldades na comunicação.

Caso as conversas continuem, ele afirma que defenderá o apoio a João Doria (PSDB). Em entrevista à reportagem, Leite disse que o governador de São Paulo precisa zerar sua campanha e retirar dela o coordenador, Bruno Araújo, que é presidente do PSDB.

Leite diz que a prioridade do partido deve ser a formação de uma bancada forte no Congresso, mas outras lideranças afirmam que a oportunidade atual, em que o partido ocupa posição privilegiada nas articulações, não pode ser desperdiçada.

"Na somatória, perdemos uns oito deputados. O MDB não consegue recompor com a gente, e somar com eles para perder não faz sentido", diz Leite.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No cenário de hoje, uma federação que envolva União Brasil e MDB não deve sair do papel. É o que diz o deputado federal Alexandre Leite, vice-presidente da nova sigla em São Paulo.

