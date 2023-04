Fávaro transfere anúncios que faria na Agrishow para reunião com bancada ruralista

Essa reunião da bancada ruralista costuma acontecer no segundo dia da Agrishow, em Ribeirão Preto, mas ocorrerá desta vez em Brasília, devido à agenda do ministro. O encontro será na sede da FPA, na primeira visita de Fávaro à bancada.

Com a decisão de não participar do evento que começa na segunda-feira (1º) após ter entendido que foi desconvidado devido à presença de Jair Bolsonaro (PL), Fávaro anunciará os programas em reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária na terça-feira (2).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.