Família é surpreendida por Temer após estacionar motorhome em frente à casa do ex-presidente

"Já pronto a me apresentar a fim de excluir temores alheios, abro a porta, dou de cara com o ex-presidente Michel Temer!", surpreendeu-se. "Apresento-me e explico que ficaria apenas uma noite ali. Eu estacionei na frente da casa dele! Tirei a foto, pois sem ela ninguém acreditaria nessa aleatoriedade."

"Coisas inusitadas que ocorrem quando estamos em retiro na estrada", contou. "Em viagem de retiro com a família com nossa van motorhome, paramos em uma rua tranquila em São Paulo capital para dormirmos e depois seguir viagem. Alguém bate à porta da van e pergunta quem estava ali."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um relato feito pelo pastor Alexandre Gonçalves está viralizando nas redes sociais. O religioso estava viajando com a família em um motorhome (veículo equipado com cozinha, banheiro etc.) quando decidiu parar para descansar e recebeu a inesperada visita do ex-presidente Michel Temer (MDB).

