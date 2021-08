Fala de Bolsonaro contra Bruno Covas foi desleal contra quem sequer pode se defender, diz Ricardo Nunes

Na semana passada, Bolsonaro criticou Bruno Covas durante conversa com apoiadores. “O outro, que morreu, fecha São Paulo e vai assistir a Palmeiras e Santos no Maracanã”, disse.

"A cidade de São Paulo ainda sofre com a perda do prefeito Bruno Covas e com o sentimento da dor vê uma fala agressiva, desnecessária e desleal com quem sequer pode se defender, e sempre agiu corretamente no combate a pandemia", afirmou Nunes à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

