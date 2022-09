Faixas no Rio pedem destituição de ministros do STF pelos militares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faixas contra os ministros do STF estão sendo exibidas na praia de Copacabana, no Rio. Num trecho do asfalto, diversas peças em português e inglês defendem a ação das Forças Armadas contra os juízes do Supremo Tribunal Federal. Elas foram posicionadas por Sidney Machado, que se diz ativista independente. Com tinta de camuflagem no rosto, o militar aposentado afirma que "não tem medo de ser preso".

"Não estão deixando o presidente trabalhar. O Senado, que tem a missão constitucional de remover esses ministros, se omite. Resta ao Bolsonaro acionar as Forças Armadas", afirmou ele.