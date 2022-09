Faixas em inglês em Belo Horizonte pedem intervenção militar no 7 de Setembro

BELO HORIZONTE,MG (FOLHAPRESS) - Na manifestação que ocorre na manhã desta quarta-feira (7) na praça da Liberdade, em Belo Horizonte, faixas pedindo intervenção militar, algumas em inglês, foram estendidas por participantes do ato. Uma delas afirma: "Em nome do povo brasileiro, nós queremos que o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas criminalizem o comunismo no Brasil".

