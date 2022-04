Fachin inova e faz sabatinas para indicados ao TSE antes de lista tríplice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, sabatinou advogados antes de formar a lista tríplice para preencher a vaga aberta com a saída do ex-ministro Carlos Velloso Filho.

Com base nas conversas, 20 foram selecionados e serão escolhidos, posteriormente, por votação no Supremo Tribunal Federal.

A escolha costuma ser feita pelo presidente da Corte, com apadrinhamento de juristas e políticos. Para dar transparência, Fachin encarregou a secretária-geral do TSE, Christine Peter, que o acompanha desde que ele tomou posse no STF, de conversar com os nomes que se apresentaram.

Segundos relatos, alguns dos advogados ficaram surpresos por estarem disputando a vaga com tantos nomes. Outros não imaginavam que estariam na lista.

Agora, o STF escolherá três, que serão encaminhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os nomes está, por exemplo, André Callegari, que se notabilizou pela defesa de denunciados pela Lava Jato, como os irmãos Joesley e Wesley Batista no episódio envolvendo o ex-presidente Michel Temer.

Também consta Flávio Pansieri, que já advogou pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, após seu nome ter sido citado na delação da construtora Galvão Engenharia. Pansieri já foi sócio do genro de Barros e diretor da Escola Judiciária do TSE.

A lista conta ainda com Gustavo Severo, que já defendeu o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e Fabrício Medeiros, que chegou a ser o anfitrião, em 2021, de uma reunião de dirigentes partidários para a definição de uma candidatura única para a terceira via.

O escolhido ocupará a vaga do ex-ministro Carlos Velloso. Ele renunciou em março, por motivos de saúde.

Veja a lista:

Ademar Borges

Aline Ramos Moreira

Ana Claudia Santano

Andre Callegari

Andre Lemos Jorge

Andre Ramos Tavares

Angela Cignachi

Carlos Eduardo Frazão do Amaral

Cassio P V Leite

Edilene Lobo

Edvaldo Nilo de Almeida

Erick Pereira

Fabrício Medeiros

Flávio Pansieiri

Gustavo Severo

Marilda Silveira

Rogéria Dotti

Simone Henriquez

Vera Lúcia Santana Araújo

Walter José Faiad de Moura