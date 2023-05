Fachin indica ser favorável à luta antimanicomial de forma cifrada em despacho

Fachin é o relator de uma ação protocolada pelo Podemos contra a resolução 487 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), editada em fevereiro, que prevê o fim gradual dos hospitais de custódia no Brasil. Ela se baseia na Lei Antimanicomial, de 2021.

No final, em vez de preencher o dia do despacho, 18 de maio de 2023, escreveu "Dia Nacional da Luta Antimanicomial, 2023", que é comemorado na data.

