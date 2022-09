Fachada de prédio com bandeira do PT é atingida por tiros no Recife

Moradores do Edifício Nápoles, no bairro de Casa Amarela, encontraram marcas dos disparos em paredes na altura do quinto e do sexto andar, onde estava pendurada a bandeira, exposta para o lado externo. Ao todo, três apartamentos teriam sido atingidos.

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um prédio foi atingido por tiros na madrugada desta quarta-feira (21) na zona norte do Recife. Uma das fachadas dos apartamentos tinha uma bandeira alusiva ao PT, partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República.

