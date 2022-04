Fábio Faria diz que falas de Bolsonaro 'atrapalham um pouco' o governo

Durante o UOL News, o ministro Fábio Faria também respondeu a uma pergunta da colunista do UOL Carla Araújo sobre o evento desta quarta (27) do presidente Jair Bolsonaro, batizado de Ato Cívico pela Liberdade de Expressão.

"Se a gente for com ele ao Piauí e ele fizer algum gesto, a entrega fica em segundo plano, mas ele é assim. Ele não é moldado."

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou nesta quinta-feira (28) que as declarações fortes do presidente Jair Bolsonaro (PL) "atrapalham um pouco" o governo, mas o chamou de "grande comunicador".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.