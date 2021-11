Executivos de bancos são convidados para conversa com Moro promovida por consultoria

A última pesquisa Datafolha, divulgada em setembro, não testou o nome de Moro, mas em maio, dois meses depois de o STF rever as sentenças que havia proferido nas ações contra o ex-presidente Lula, o ex-juiz apareceu com 7% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Ciro Gomes (PDT), que tinha 6%. À frente de ambos estavam Lula, com 41%, e Jair Bolsonaro (sem partido), com 23%.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Executivos de alguns grandes bancos receberam convite para uma conversa que a consultoria Eurasia vai promover com Sergio Moro (Podemos) no dia 30. O ex-juiz é chamado de potencial candidato à presidência em uma mensagem repassada para os funcionários.

