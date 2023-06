Ex-vice governador tucano de Amazonas se filia ao PT

A chegada de Almeida dá fôlego à estratégia do PT para as eleições municipais. O objetivo é pavimentar o caminho para uma candidatura própria ao estado em 2026.

Almeida era o vice-governador quando Manaus viveu a crise do oxigênio durante a pandemia do coronavírus.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-vice-governador do Amazonas Carlos Almeida filiou-se ao PT, após dois meses de negociação. A troca foi selada na última quarta-feira (21) em Brasília, com a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann.

