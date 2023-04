Ex-secretários de Bruno Covas falam em falta de compromisso de Nunes

Ele diz que Nunes parece fazer ações pontuais para conseguir exposição na imprensa, diferentemente de Bruno Covas, que teria um compromisso com o legado a ser deixado para a cidade. Segundo ele, é possível ver que o prefeito trabalha, mas não atua com a perspectiva de um estadista.

"Dedique-se menos às articulações eleitorais, como vemos quase que diariamente na imprensa, e cumpra o Programa de Metas 2021-2024 da gestão Bruno Covas, um legado construído em conjunto com a sociedade. Ou, pela falta de ousadia e de competência, revele-se para os eleitores. E assuma as consequências futuras de descumprir um compromisso público dessa magnitude", escreve o ex-secretário de Turismo e de Casa Civil.

O gancho mais recente é a revisão do Programa de Metas, estabelecido para o quadriênio de 2021 a 2024, com modificações em pelo menos 27 propostas. O novo texto, em boa parte, suaviza o comprometimento da prefeitura.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-secretários de Bruno Covas (PSDB) decidiram subir o tom nas críticas a Ricardo Nunes (MDB), que foi eleito em 2020 como vice da chapa e assumiu o comando da Prefeitura de São Paulo em maio de 2021, com a morte do tucano.

