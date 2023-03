Ex-secretário vai devolver relógio de luxo recebido do governo do Qatar

O tema entrou em evidência com a revelação em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo de que em outubro de 2021 um militar que assessorava o então ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) tentou desembarcar no Brasil com uma série de artigos de luxo na mochila, que supostamente seriam presentes do governo da Arábia Saudita a Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No ano passado, a comissão informou que o objeto não precisaria ser devolvido. Ainda assim, o economista afirma que optou por não fazer uso do relógio, que foi mantido em sua embalagem original.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-secretário do Ministério da Economia, Caio Megale disse à Folha de S.Paulo que devolverá um relógio de luxo da marca Cartier que ganhou em uma viagem oficial a Doha, no Qatar, em outubro de 2019.

