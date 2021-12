Ex-presidente do PT, Genoino se opõe a Alckmin como vice de Lula em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do PT José Genoino é um dos nomes mais resistentes dentro do partido ao movimento para unir o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin na mesma chapa presidencial em 2022. Um dos fundadores da legenda, ele tem ido na contramão de outros líderes históricos da sigla, como José Dirceu, que é um entusiasta da aliança com o ex-tucano. "O que está em jogo é se a esquerda socialista será protagonista do enfrentamento do neoliberalismo ou se a esquerda será domesticada, domada para um projeto de melhorismo por dentro de um neoliberalismo com feição progressista", disse Genoino em live com integrantes do PSOL.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.