Ex-presidente do BNDES faz plano de resgate para setor bélico

O caso mais urgente, e o primeiro na lista de Coutinho, é o da Avibras, fabricante nacional de mísseis, que enfrenta grave crise. A depender do sucesso do plano de resgate da companhia, novos setores e empresas devem ser contemplados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) Luciano Coutinho está elaborando um plano de resgate para a indústria bélica brasileira, a pedido do governo federal.

