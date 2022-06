Ex-prefeita do MDB entra na bolsa de apostas para ser vice de Rodrigo Garcia

O favorito para ser companheiro de chapa do governador, por enquanto, ainda é o ex-secretário de Saúde da capital Edson Aparecido, que trocou o PSDB pelo MDB. Além de agregar sua experiência no combate à pandemia, ele tem boa relação com prefeitos do estado.

A princípio, Marquetto tentará mandato de deputada federal, mas seu perfil é defendido por aliados de Garcia para compor a chapa na tentativa de reeleição. É mulher, jovem, com experiência administrativa e boa presença de vídeo, por ter sido apresentadora da afiliada local do SBT.

