Ex-ministros do STF assinam manifesto em favor de Lula e Alckmin

O manifesto defende o voto na chapa petista porque argumentam que a alternativa, representada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), significa o fim da democracia e dos direitos políticos. "Reflita sobre a recente tentativa de intimidação e controle do STF, com a ameaça de aumentar o número de ministros. É o ataque do autoritarismo, uma agressão à Justiça, como fez a ditadura militar brasileira", sustentam.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ex-ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Carlos Ayres Britto e Sepúlveda Pertence estão entre os signatários de um manifesto em favor da eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB).

