Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro é o único réu a participar de 1º dia de julgamento
Por Folha de São Paulo
02/09/2025 8h45 — em
Política
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro, é o único réu do núcleo central da trama golpista que foi à Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) para acompanhar o primeiro dia de julgamento nesta terça-feira (2).
O militar é acusado de pressionar comandantes militares a aderir à tentativa de golpe. Paulo Sérgio chegou ao STF com uma tipoia no braço direito. "Machuquei", disse, sem dar detalhes.
