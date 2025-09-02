Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro é o único réu a participar de 1º dia de julgamento





BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro, é o único réu do núcleo central da trama golpista que foi à Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) para acompanhar o primeiro dia de julgamento nesta terça-feira (2).

O militar é acusado de pressionar comandantes militares a aderir à tentativa de golpe. Paulo Sérgio chegou ao STF com uma tipoia no braço direito. "Machuquei", disse, sem dar detalhes.