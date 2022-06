Ex-governador de Goiás Marconi Perillo é diagnosticado com Covid

Perillo disse estar bem e sem febre. "Estou tomando todas as precauções que me foram feitas pela equipe médica, sob a coordenação da médica infectologista Dra. Ana Carolina Araújo Andrade, sobretudo com repouso para evitar maiores danos à minha saúde e não contaminar outras pessoas", escreveu o tucano em seu Twitter.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) foi diagnosticado com Covid-19. Ele publicou em suas redes sociais o resultado de um teste com resultado positivo e anunciou o cancelamento de sua agenda nos próximos dias.

