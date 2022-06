Ex-diretora da maternidade Ana Braga lança pré-candidatura a deputada estadual

Manaus/AM - A ex-diretora da Maternidade Ana Braga, Rose Lobo, lançou a pré-candidatura a deputada estadual pela Avante, na noite desta quinta-feira (2).

"Estou à disposição da população amazonense para compor uma nova história para o nosso estado, e dando prioridade sempre as comunidades, as mulheres e as famílias", disse a ex-diretora.

O evento também contou a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima e do prefeito de Manaus e presidente do Avante Amazonas, David Almeida.