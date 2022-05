Ex-diretor do Detran-AM, delegado Rodrigo de Sá, é pré-candidato a deputado federal

Rodrigo tem mais de 20 anos de serviço público e já atuou no Ministério Público do Amazonas (MPAM) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Em 2011 ingressou na Polícia Civil (PC-AM), e seu último cargo foi como Diretor Técnico do Detran-AM.

"Legislação de trânsito só se discute na Câmara dos Deputados. Como temos essa experiência no Detran, queremos continuar focando nessa área, porque temos conhecimento e causa. Quero ser leal com o eleitor e falar sobre tudo o que posso cumprir. Porque fazer promessas que não podemos cumprir é ruim, e por isso que a sociedade não tem acreditado na política", explicou o delegado.

Ao Portal do Holanda, Rodrigo explicou que um dos seus principais alvos na Câmara Federal será lutar políticas públicas de trânsito, devido a execução dos projetos no Detran-AM.

Manaus/AM - O ex-diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), delegado Rodrigo de Sá, é candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL). Assim como outros profissionais da segurança pública que vão concorrer neste pleito, o Policial Civil defende pautas de políticas públicas sobre a segurança para o estado.

