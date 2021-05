Ex-deputado Jean Wyllys anuncia saída do PSOL e filiação ao PT

Em 2019, Wyllys decidiu abrir mão do novo mandato legislativo devido a quantidade de ameaças que vinha recebendo. Segundo ele, o número de mensagens hostis aumentou consideravelmente depois do assassinato de sua correligionária Marielle Franco, em março de 2018. Desde então, o então parlamentar vivia sob escolta policial.

"As pesquisas mostram que Lula é o único capaz de tirar Bolsonaro do poder. Agora é hora formar uma frente democrática, não fragmentá-la", avaliou.

"Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder", resumiu ele, nas redes sociais. O PT, por sua vez, deu as boas vindas ao novo integrante do partido.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após cerca de onze anos no partido, o ex-deputado federal Jean Wyllys, 47, anunciou, nesta quinta-feira (20), a sua saída do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) e a filiação ao PT (Partido dos Trabalhadores) em entrevista concedida à revista "Veja".

