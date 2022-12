Ex-deputado deve cuidar da relação com o Congresso a convite de Padilha

Padilha retomará também a SAF (Subchefia de Assuntos Federativos), responsável pela relação com governadores e prefeitos. Durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) essa relação foi motivo de crises políticas.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O futuro ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, convidou o ex-deputado Valmir Prascidelli (PT-SP) para assumir a Supar (Subchefia de Assuntos Parlamentares), responsável pela relação com o Congresso Nacional. A recriação da subchefia retoma a estrutura que vigorava durante as gestões petistas.

