Ex-delegado da PF ajuda antigo advogado de Dilma, candidato ao STJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-advogado da presidente Dilma Rousseff (PT) Flávio Caetano, postulante a uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça), tem contado com a ajuda do ex-diretor-geral da PF (Polícia Federal) Leandro Daiello.

Ele comandou a corporação durante o auge da operação Lava Jato, um dos fatores de desgaste da gestão petista.

Daiello tem auxiliado Caetano a abrir portas entre integrantes do Judiciário. Segundo interlocutores, o advogado se reuniu com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes por três vezes desde abril, em busca de apoio.

O ex-diretor-geral também tem atuado junto a conselheiros da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Santa Catarina. É o Conselho Federal quem vota na lista sêxtupla a ser encaminhada para o crivo dos ministros do STJ.

A OAB divulgou em 11 de maio a lista com os 34 inscritos que tiveram suas candidaturas homologadas. A votação aconteceu no próximo dia 19.