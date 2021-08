Ex-comandante da Rota convoca PMs veteranos a protesto na Av. Paulista em 7/9 para 'ajudar Bolsonaro'

Há uma disputa, no entanto, entre grupos pró e contra Bolsonaro sobre a utilização da Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Ainda não há definição sobre como a questão será resolvida.

“Veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos que dia 7 de setembro ajudar o nosso presidente Bolsonaro. A PM de SP participou dos principais movimentos do nosso país (...). Não podemos nesse momento em que o país passa por essa crise, com o comunismo querendo entrar ( ). ( ) Eu vejo que nós da PM de SP, a força pública, nós devemos nos unir. E no dia sete de setembro, todos os veteranos de SP, estar presente na Avenida Paulista”, afirma ele na postagem.

