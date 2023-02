Ex-chefe de gabinete de Gilmar enviou proposta de pacote antigolpe ao Ministério da Justiça

A assessoria do ministro Flávio Dino afirmou que foi ele próprio quem redigiu a proposta de regulamentação, imprimiu no seu gabinete e deixou diretamente nas mãos de Lula um documento impresso.

Ele foi chefe de gabinete de Gilmar Mendes entre 2019 e 2022. Desde então, é conselheiro do Cade. Procurado pelo Painel, não atendeu e não retornou as mensagens. Gilmar não quis comentar.

De acordo com os metadados do arquivo da proposta obtido pelo reportagem, Fernandes começou a redigi-la em 10 de janeiro às 23h01, ou seja, dois dias após os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília.

Outras mudanças anunciadas por Dino, no entanto, não constam no documento de Oliveira. Entre elas, o prazo de duas horas em casos de determinação judicial para remoção de conteúdo.

As sugestões feitas por Fernandes são sobre a contenção de conteúdo antidemocrático nas redes sociais, trecho pelo qual a coordenadora de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Estela Aranha, ficou responsável.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Victor Oliveira Fernandes, ex-chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes (STF) e atualmente conselheiro do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), enviou uma minuta com sugestões para o pacote antigolpe em análise pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.