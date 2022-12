Ex-assessor de Bolsonaro ganha cargo na Saúde de órgão ligado à Presidência

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O tenente Mosart Aragão foi designado para exercer a função de assistente técnico militar na coordenação-geral de Saúde da Diretoria de Gestão de Pessoas.

Esse órgão é subordinado à Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República.

A nova função do militar saiu em portaria publicada nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União.

O texto é assinado por Mario Fernandes, secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência.

TENENTE TENTOU VAGA NA CÂMARA

Mosart está no núcleo de pessoas mais próximas ao presidente e foi nomeado assessor especial de Bolsonaro logo no início do governo, em janeiro de 2019. Ele era um dos que abastecia Bolsonaro com desinformação.

Mosart, no entanto, deixou o cargo em julho deste ano para ser candidato a deputado federal por São Paulo. O militar recebeu 2.336 votos e não foi eleito. O irmão de Bolsonaro foi o coordenador da campanha dele.

Ex-assessor acompanhou Bolsonaro de perto em agendas. Entre elas estão passeios de jet-ski no Guarujá, no litoral sul de São Paulo, e de moto em várias regiões do país.

Em setembro, reportagem do jornal O Globo revelou que a Caixa Econômica Federal aprovou o repasse de R$ 29,6 milhões a Miracatu (SP), cidade localizada na região do Vale do Ribeira onde cresceu Bolsonaro (PL).

O repasse foi aprovado após o irmão do presidente, Renato Bolsonaro, participar de uma reunião para discutir o envio de recursos ao município. Essa reunião, segundo a reportagem, foi intermediada por Mosart.